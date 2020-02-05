İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbullular güne yağmurla başladı. Şiddetli yağmur tüm kenti etkisine altına aldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Gece saatlerinden itibaren şiddetli yağmur ve fırtına etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde de şiddetini arttırarak devam eden yağmur ve fırtına tüm İstanbul'u etkisi altına aldı. Yetkililer vatandaşları kötü hava şartlarına karşı önlem almaları konusunda uyardı. Şiddetli yağmur ve fırtınanın gün boyunca etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA