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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR (2)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

04.12.2019 07:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:37İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR (2)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken bazıları ise şemsiyeleriyle ıslanmaktan kurtuldu. Sürücüler de trafikte yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda ışıklı levhalar ile uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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(ANADOLU YAKASI)

-D-100 Karayolu Kozyatağı mevkinde yağışla ilgili sürücülere uyarı levhası

-Yağmur yağmasından ve denizden detaylar

-Şemsiyeli vatandaşlardan detaylar

-Otobüs Durağında bekleyenler

-İşe giden vatandaşlar

-Genel ve detaylar

(AVRUPA YAKASI)

-Ayvansaray Metrobüs durağı

-D-100'den görüntü

-Durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü

04.12.2019 - 07.02 Haber Kodu : 191204006



Anadolu Yakası, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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