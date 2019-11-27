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İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

27.11.2019 04:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 05:00İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur 'da etkisini göstermeye başladı. Gece sıralarında etkisini göstermeye başlayan yağmur bulutlarının gün boyunca İstanbul'un üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağmur beraberinde rüzgarı da getirdi

Gece saat 04.00 sıralarında şiddetini artıran yağmur, İstanbul genelinde etkili oldu. Yağan yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur beraberinde şiddetli rüzgarı da getirdi. Meteorolojinin tahminlerine göre yağış, gün boyunca İstanbul'da etkili olacak. - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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