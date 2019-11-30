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Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'a beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmur, trafikte aksamalara neden oldu. Yağmurun gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

30.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:06

Günlerdir 'da etkili olması beklenen yağmur akşam saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Kartal'da başlayan yağış hafif sağanak şeklinde meydana geldi. Zaman zaman da şimşekler gözlendi.

Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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