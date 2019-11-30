Haberler » Güncel » İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı - Haber

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinden itibaren kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.

30.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:31İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
Meteorolojinin uyarısının ardından 'da beklenen yağış akşam saatlerinden itibaren kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen yağışlı hava akşam saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyelerle yoluna devam ederken, hazırlıksız olanlar ise saçakların altında bekledi. Yolda oluşan su birikintileri zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:15 "Türk taraftarlar çok ateşli"
23:15 Ersun Yanal: "Yok böyle bir adalet"
23:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizim derdimiz insan, iyi niyet ve barıştır"
23:10 "Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var"
23:08 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
21:36 Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
21:27 Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
21:18 Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
20:09 Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı
16:56 Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 23:20:17