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İstanbul'da yağmur trafiği felç etti

İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

20.09.2019 19:31İstanbul'da yağmur trafiği felç etti
İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78'lere ulaştı.

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan yağışlı havanın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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