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İstanbul'da yağmur trafiği sürüyor

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu sürüyor.

08.10.2019 18:03İstanbul'da yağmur trafiği sürüyor

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu sürüyor.
İstanbul'da sabah saatlerinden beri yağmur etkili oluyor. Yağmurla birlikte meydana gelen kazalar trafik yoğunluğunu artırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında trafik hiç azalmadı. Saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ye ulaşmıştı. Özellikle köprü yollarındaki yoğunluk devam ediyor. İBB'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 65 seviyelerinde.

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-TEM İSTOÇ mevkiinden görüntüler

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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