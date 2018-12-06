06 Aralık 2018, 06:34
»»

İstanbul'da Yağmur ve Rüzgar Etkili Oluyor

İstanbul

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor.

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Rüzgar zaman zaman şiddetini arttırken denizde yüksek dalgalar oluşturdu.   

Trafikteki sürücüler de yağışta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı. 

Görüntü dökümü 

---------------------------

-Tarabya'da dalgalı denizden ve yağıştan görüntü

-Zeytniburnu sahilden görüntü

- Galata Köprüsü ve balıkçılarla röp.

-D-100 karayolundan görüntü

- Kartal sahilinden detay

-Yağıştan detaylar

-Ağaçlardan detay

-Teknelerden detay

-Yağış nedeniyle D-100 Karayolunda uyarı levhası

-Şemşiyesini açanlar detay

-Otobüs duraklarında bekleyenler DHA,İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 06:34