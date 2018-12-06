Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Rüzgar zaman zaman şiddetini arttırken denizde yüksek dalgalar oluşturdu.
Trafikteki sürücüler de yağışta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.
Görüntü dökümü
---------------------------
-Tarabya'da dalgalı denizden ve yağıştan görüntü
-Zeytniburnu sahilden görüntü
- Galata
Köprüsü ve balıkçılarla röp.
-D-100 karayolundan görüntü
- Kartal
sahilinden detay
-Yağıştan detaylar
-Ağaçlardan detay
-Teknelerden detay
-Yağış nedeniyle D-100 Karayolunda uyarı levhası
-Şemşiyesini açanlar detay
-Otobüs duraklarında bekleyenler
DHA,İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 06:34