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İSTANBUL'DA YAĞMUR VE SOĞUK

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkili olmaya başladı.

04.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:20İSTANBUL'DA YAĞMUR VE SOĞUK
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası 'da etkili olmaya başladı. Yağışında etkili olduğu kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde etkili olmaya devam eden yağışın yanı sıra soğuk hava dalgası da vatandaşa zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların yağıştan ve soğuk havadan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi.

İstanbul'da sağanak yağışın gün boyu süreceği ve sıcaklık değerlerinin düşeceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Montlarına sarılarak yürüyen vatandaşlar

-Duraklarda bekleyen vatandaşlar

-Trafikten detay


- Yazar

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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