Haberler » Güncel » İstanbul'da yağmur ve soğuk - Haber

İstanbul'da yağmur ve soğuk

BALKANLARDAN gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkili olmaya başladı.

04.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:27İstanbul'da yağmur ve soğuk
BALKANLARDAN gelen soğuk hava dalgası 'da etkili olmaya başladı. Yağışında etkili olduğu kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde etkili olmaya devam eden yağışın yanı sıra soğuk hava dalgası da vatandaşa zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların yağıştan ve soğuk havadan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi.

İstanbul'da sağanak yağışın gün boyu süreceği ve sıcaklık değerlerinin düşeceği kaydedildi.


- Yazar

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:42 Asfalttan tarlaya çilesi' sona erdi -1 - Haber
09:42 Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'a ziyaret - Haber
09:40 Anadolu benekli semenderi, Kemaliye'nin simgesi oldu - Haber
09:36 Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor - Haber
09:36 Hakkari'de "Elimi Tutsan Engelimi Unutsam" etkinliği - Haber
09:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin sahibiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı - Haber
09:01 Kraliçe Elizabeth resepsiyon düzenledi! Liderler aile pozu verdi - Haber
08:46 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, AK Parti'den ne kadar oy aldığı araştırıldı: Anket sonucu Erdoğan'a sunulacak - Haber
08:26 TBMM, tanıkların çelişkili ifadeleri ve son DNA raporu nedeniyle Rabia Naz dosyasını savcılıktan istedi - Haber
07:54 Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı
4.12.2019 09:44:49