İstanbul'da Yağmur ve Trafik Yoğunluğu -2

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52

İSTANBUL güne yağmurla başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle TEM'de ve D-100 Karayolu'nda trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'un birçok anayolunda da uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, saat 08.30'da yoğunluk yüzde 65'e ulaştı.Yağmur nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah işlerine giden vatandaşlar da saçak altlarında ve duraklarda yağmurdan korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. - İstanbul