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İstanbul'da yakalanan 76 düzensiz göçmen Karabük'e getirildi

İstanbul'da yakalanan 76 düzensiz göçmen Karabük'e getirildi.

21.08.2019 15:48 İstanbul'da yakalanan 76 düzensiz göçmen Karabük'e getirildi
İstanbul'da yakalanan 76 düzensiz göçmen Karabük'e getirildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut güven ve huzur ortamının devamına yönelik çalışma kapsamında, yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim ve kontrollerde yakalanan 76 düzensiz göçmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yurda yasal olmayan yollardan giren düzensiz göçmenler Karabük'e getirildi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen düzensiz göçmenlerden 60'ı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yapılan çalışmaların ardından Çankırı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Geri kalanlar ise imza yükümlülüğünün tebliği şartıyla salıverildi.

İstanbul, Karabük, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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