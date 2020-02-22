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İstanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde 3 yıl önce otomobilde Ramazan Aslan'ı öldürmekten aranan K.K., İstanbul'da yakalandı.

22.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:17İstanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

ADIYAMAN'ın ilçesinde 3 yıl önce otomobilde Ramazan Aslan'ı öldürmekten aranan K.K., 'da yakalandı. 'a getirilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Ekim 2017 tarihinde, 34 FPE 80 plakalı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ramazan Aslan hayatını kaybetti, Hasan Aslan ise yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tarafından oluşturulan özel ekip cinayet şüphelisi K.K.'nin peşine düştü. Ekip olayı gerçekleştiren şüphelinin İstanbul'un Başakşehir ilçesinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan K.K., yapılan işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Adıyaman, İstanbul, Gerger, Güncel

Kaynak: DHA

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