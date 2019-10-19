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İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde il imamı Bartın'a getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, İstanbul'da yakalanan firari Bartın il imamı ile Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 zanlı Bartın'a getirildi.

19.10.2019 10:32İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde il imamı Bartın'a getirildi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, İstanbul'da yakalanan firari Bartın il imamı ile Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 zanlı Bartın'a getirildi.
Polis ekiplerince İstanbul'dan getirilen sözde "il imamı" firari M.Y, eşi H.Y, kızı F.K.Y. ile sözde Ulus "ilçe imamı" İ.K. ve eşi R.K'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul'da, "gaybubet evi' olarak tabir edilen ve örgu¨t u¨yelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 farklı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda, farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüphelinin yakalandığı, yakalanan şahıslardan M.Y'nin, Bartın il imamı, İ.K'nin ise Ulus ilçe imamı olduğu tespit edilmişti.

İstanbul, Bartın, Ulus, Güncel

Kaynak: AA

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