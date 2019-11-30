Haberler » Güncel » İstanbul'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber

İstanbul'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İstanbul'da bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle kadınların cüzdan ve cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

30.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:02İstanbul'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
'da bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle kadınların cüzdan ve cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde farklı tarihlerde dolmuşa binen iki kadının cep telefonu ve cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Dolmuşların güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirledikleri Servet E'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik kartının kullanılması, tehdit, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlalden 22 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zafer Mahallesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
14:10 YENİ İLAÇLARLA, TEDAVİ ALTINDAYKEN HIV BULAŞTIRMA RİSKİ SIFIR
14:08 Yeni ilaçlarla, tedavi altındayken hıv bulaştırma riski sıfır
14:06 Başkan Gültak: "Akdeniz, hak ettiği yere bir türlü varamadı"
14:06 SP eski devlet hastanesi yerinin satılmamasını istedi
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
11:17 66 yıl önce Amerika'dan getirilen pikan cevizinin kilosu 40 TL'den satılıyor
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 14:12:49