İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi serbest bırakıldı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul
'da yakalanan Kırgızistan
uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun
Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi Daiyr Z'nin, Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da yakalanan zanlı dün Samsun'a getirilmişti.