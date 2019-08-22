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İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi serbest bırakıldı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.08.2019 15:20 İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi serbest bırakıldı
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi Daiyr Z'nin, Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da yakalanan zanlı dün Samsun'a getirilmişti.

Kırgızistan, İstanbul, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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