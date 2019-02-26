Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristin sığınakta yakalandığını duyurdu. DHKP/C'li teröristlerin gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

SOYLU: 7 TERÖRİST YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin yakalanmasına ilişkin yaptığı açıklamada " İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi.

Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Tek Tek Çıkarıldıkları Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı"> İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Soylu'nun bahsettiği operasyon Şişli Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.30 sıralarında özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı. Operasyon sırasında özel harekat ve terörle mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlarda bölgede devriye görevi yaptı. Operasyonda gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DELİKTEN TEK TEK ÇIKARILDILAR

Teröristler, sığınağa giden delik çıkarıldı. Sığınıkta çok sayıda örgütsel döküman ve materyal ele geçirildi. Sığınaktan çıkarılan teröristler, ekip arabasına bindirilip ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.