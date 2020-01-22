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İstanbul'da yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Büyükçekmece'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

22.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:14İstanbul'da yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi Menekşe 2 Caddesi'ndeki açık depoda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese giden ekipler, yaklaşık 40 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda, şüpheli B.B. gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: AA

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