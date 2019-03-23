İstanbul'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak

İSTANBUL'da yarın Cumhur İttifakı mitingi ile nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Yenikapı'da düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin katılacağı Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul
Mitingi" nedeniyle bazı yollar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar şöyle:
Trafiğe Kapatılacak Yollar
• Avrasya Tüneli
,
• Atatürk
Bulvarından gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye Katılım,
• Taksim
istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye katılım
• Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesinden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti,
• Ragıp Gümüş
Pala Caddesi
• Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci istikameti,
• Reşadiye
Caddesi,
• Hamidiye
kavşaktan Sirkeci meydan istikameti,
• Sirkeci meydan Sahil Kennedy Caddesi
; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesinden Zeytinburnu
ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar,
• Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ
'dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl caddesi genç Osman caddesi sahil Kennedy caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,
• Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme
otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar,
• Bakırköy
sahil Kennedy Caddesi Ekrem Kurt
Bulvarı Taşhanlar varyant ile galata köprü arası gidiş ve geliş,
• Gazi Mustafa Kemal Paşa
Caddesi sahil istikameti
• Atatürk Bulvarı Haşim İşcan
alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti
Alternatif Yollar
• D-100 Kuzey - Güney
Yol,
• Yeşilköy
havuzlu kavşak – Atatürk Havalimanı
Caddesi - Basın Ekspres yolu,
• Ataköy
sahil - Adnan Kahveci
Bulvarı,
• Ataköy sahil Strazburg
Caddesi – Ataköy Bulvarı,
• Bakırköy Taşhanlar köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,
• Vatan Caddesi
,
• Millet Caddesi,
• Balat sahil –Atatürk Bulvarı
BAKIRKÖY'DE DE YOLLAR KAPANACAK
Bu arada, Bakırköy'de Pazar alanında da yarın nevruz kutlaması yapılacak. Bu etkinlik nedeniyle saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
• İsmail Erez Bulvarı,
• Olgunlar Sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar
Alternatif Güzergahlar
• Ekrem Kurt Bulvarı,
• İncirli Caddesi, - İstanbul
Bakırköy, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA