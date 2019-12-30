İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yılbaşı etkinlikleri nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce "yılbaşı etkinlikleri" ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Beyoğlu'da saat 14.00 itibarı ile trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak. Mete Caddesi ve İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesi'ne giriş, Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar, Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Meşrutiyet Caddesi, Mumhane Caddesi, Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi ve Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi, Odun Meydanı Sokak ve Kemamkeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokak, Kemankeş Caddesi kesişimi, Yuva Sokak, Kemankeş Caddesi kesişimi, Arapoğlan Sokak ve Kemeraltı Caddesi kesişimi, Vekilharç Sokak, Kemeraltı Caddesi kesişimi, Kanarya Sokak ile Kemeraltı Caddesi kesişimi, Gece Kuşu Sokak, Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokak, Kemeraltı Caddesi kesişimi, Hamam Sokak, Kemeraltı Caddesi kesişimi, Topçu Caddesi ve Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi, Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi, Taksim Dolapdere Caddesi ve Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar, Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek."

Şişli'de saat 16.00 itibarı ile trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, Bronz Sokak trafiğe kapatılacak. Akımlara alternatif olarak Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek."

Beşiktaş'ta saati 15.00 itibarı ile trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Arnavutköy Mahallesi'nde Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki cadde) ile Francalaca Caddesi'nden Bebek Arnavutköy Caddesi'ne inen sokaklar, Mumhane Sokak, Bakkal Sokak, Tekkeci Sokak, Dubaracı Sokak, Beyazgül Caddesi'nin Bebek Arnavutköy Caddesi inişi, Satış Meydanı (Kireçhane Sokak), Arnavutköy Deresi Sokak. Alternatif güzergahlar, Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti, Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti, Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşu'ndan Nispetiye Caddesi istikameti."

Kadıköy'de saat 17.00 itibarı ile trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi'nden Bestekar Dilhayat Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Kırtasiyeci Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Serasker Caddesi'ne giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Nailbey Sokağı'na giriş, Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'nden Nazmi Bey Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Sakız Gülü Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Dr. İhsan Ünlüer Sokağı'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi'nden Şair Latifi Sokağı'na giriş, Dr. Esat Işık Caddesi'nden Badem Altı Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Ruşenağa Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Dalga Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Moda Caddesi'ne giriş, Badem Altı Sokak'tan Fırıldak Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Gürbüztürk Sokağı'na giriş, Badem Altı Sokak'tan Cemal Süreyya Sokağı'na giriş, Mühürdar Caddesi'nden Damga Sokağı'na giriş, Mühürdar Caddesi'nden Albay Faik Sözener Caddesi'ne giriş, Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Misbah Muayyes Sokağı'na giriş, Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Muvakkithane Caddesi'ne giriş noktaları trafiğe kapatılacak."

Alternatif güzergahlar ise:

"General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Mühürdar Caddesi, Albay Faik Sözdener Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek."

Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nden Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Şehit Kadir Yıldırım Sokak'tan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Ogün Sokağı'ndan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Demirağa Sokak'tan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Selin Sokak'tan Caddebostan İskele Sokağı'na giriş, Bağdat Caddesi'nden Caddebostan İskele Sokağı'na giriş noktaları trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar iseProf. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA