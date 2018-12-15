Beşiktaş ile Trabzonspor Arasında Oynanacak Lig Maçı Nedeniyle İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Vodafone Park Stadyumu'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın saat 19.00'da oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 14.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

DOLMABAHÇE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILACAK

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Stad arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.

KABATAŞ İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILACAK

Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stad yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

GAZHANE CADDESİ SÜZER PLAZA'DAN ŞEHİTLER TEPESİ'NE KADAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek. Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak.

Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.