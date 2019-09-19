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İstanbul'da yarın için sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaşımına göre, kentte yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

19.09.2019 10:16İstanbul'da yarın için sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaşımına göre, kentte yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) internet sitesindeki tahminlerine yer verildi.
Buna göre, tüm yurtta hava sıcaklığı kuzeybatıdan başlayarak mevsim normallerinin altında seyredecek.
Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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