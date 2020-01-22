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İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, yarın ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

22.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:18İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor
'da bugün parçalı bulutlu, yarın ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.
İstanbul Valiliğinin hesabından yapılan bilgilendirmede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, bugün parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli, yarın hafif yağmurlu bir havanın etkili olacağı belirtildi.
Kentte sıcaklıkların bugün en düşük 1, en yüksek 8 derece, yarın en düşük 3, en yüksek 7 derece; cuma günü en düşük 2, en yüksek 7 derece, cumartesi günü en düşük 4, en yüksek 9 derece, pazar günü en düşük 6, en yüksek 11 derece olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

İstanbul, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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