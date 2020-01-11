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İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR PAZARTESİ İSE GÜNEŞ VAR

İstanbul DHAİstanbul'da yarın yağmur pazartesi ise güneşli havanın hakim olacağı öğrenildi.

11.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:58İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR PAZARTESİ İSE GÜNEŞ VAR

DHA

İstanbul'da yarın yağmur pazartesi ise güneşli havanın hakim olacağı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden hava durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'u bu hafta sonu mevsim normallerinde seyreden bir havanın beklediği kaydedildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahminlerin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

İstanbul bugün puslu, yarın ise yağışlı olacak. Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olan puslu hava yerini güneşe bırakırken sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 10 derece olması bekleniyor. Pazar günü ise güneşli havanın yerini yağmura bırakacağı ve hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 8 derece olması ve rüzgarın Kuzeydoğu yönünden saatte 20 km hızla eseceği tahmin ediliyor. İstanbul'un yeni haftaya güneşli başlayacağı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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