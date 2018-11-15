"İstanbul'da Yarışa Hazırım" Diyen Gürsel Tekin Kahve Falı Baktırdı: Başkan Adaylığı Gözüküyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu seçimin 'klasik' olmadığını vurgulayan Tekin, "Gidip genel başkanımla konuştum. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da hazırlıklarım var, projelerimiz var" dedi. Tekin'in baktırdığı kahve falında sonuç 'başkanlık' çıktı.

"GENEL BAŞKAN'A GİTTİM"

Gürsel Tekin, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışa hazır olduğunu açıklayan Tekin, "Gidip genel başkanımla konuştum. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da hazırlıklarım var, projelerimiz var. 39 ilçenin tamamına hakimim. 785 mahalleyi dolaşmış insanım" dedi.

"BAŞKAN ADAYLIĞI GÖZÜKÜYOR"

Kahve falı baktıran Tekin,sonuçta "Başkan adaylığı gözüküyor" denmesi üzerine mutlu oldu.