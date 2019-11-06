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İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı

İstanbul'da yasa dışı dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, şebekenin 'para evi' adını taktıkları lüks bir rezidansta yapılan aramalarda elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

06.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:42

İstanbul'da 21 ilçede düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Sanal bahis çetesinin haksız kazançtan elde ettikleri paraların büyük bir kısmını lüks bir rezidans dairesinde gizledikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan yeni bir şebekeyi tespit etti. Siber polisi, daha sonra teknik ve fiziki takibe aldığı şebekenin 44 üyesini tek tek belirleyerek operasyon kararı aldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ EŞLİĞİNDE OPERASYON YAPILDI

Özel harekat polisi eşliğinde 21 ilçede 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 44 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sabaha karşı yapılan baskınlardaki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"PARA EVİ" BASILDI, 3 MİLYON BULUNDU

Ayrıca şebeke üyelerine ait bazı lüks araçlara da el konulurken, şebeke üyelerinin Küçükçekmece Halkalı'daki bir rezidanstaki dairelerinin de olduğu öğrenildi. Lüks daireyi 'para evi' adını taktıkları belirlendi. Söz konusu dairedeki gizli bir dolapta 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi. Sanal bahis çetesinin yıllık 50 milyon lira para yönettiği öne sürüldü.

Siber polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Spor

Kaynak: DHA


YORUMLAR (10)
NURİ ALCO: Suya yazilmis para, akar gider hayrini görmezler
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HACI AMA AMCA DEĞİL: 3 milyon yani 3 trilyon vay vay vay paraya bak ağa deli para
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KALPAZAN: hiç yoktan tl de tutmuşlar parayı :=)
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AHA BU: Ulan ne Aileleri yikiyonuz serefsizler,adam tabiki kendisi geliyo ama yaptiginiz oyunla bagliyonuz sonrada birakamiyo. Gecede evde kavgq, cocuklar uyanir uykudan sonra birdaha uyuyamaz sabaha kadar.cok soytarilikda madalya alacak tek milletiz
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KARİZMA39: 44 kişi diyor haberde ceza Çok Daha Ağır olmalı 10 seneden aşağı olmamalı. Dolandırıcılık 15 seneden aşşağı olmamalı.. Çiftlik Bank, Jet Fadıl, Arsa Tapu, Bitcoin Safiye, Telefon Dolandırıcıları v.s.. Bunlar için Özel Ekip Kurmalı devlet Önünü Alamaz..
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KENAN: Hep bizmii? kaybedecez birazda siz zarar edinn!
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YÖNETMEN: adam dolap yapmıs paraya
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ADMAN: Daha paralarin icine kondugu neler görecegiz bakalim. Dolap gördük, ayakkabi kutularini daha önceleri görmüstük.
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DESTAN: yasa dısı bahıs olabılır ama dolandırıcılık yoksa paralar sahıbıne ıade edılır
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ADINIZI YAZIN: Biraz mı :)
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