Menü
Haberler ›› Spor ››İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi - Spor

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı yollarla sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon polis kamerasına yansırken, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahisten kazandıkları paraları sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

11.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:38

tanbul Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı yollarla sanal bahis oynatan bir suç çetesini belirledi. Sanal bahis çetesini 4 ay süren teknik ve fiziki takibe alan siber polisi, bugün erken saatlerde İstanbul 'un Esenler, Güngören, Fatih ve Bağcılar ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 65 cep telefonu, 85 simkart, 4 laptop, 195 banka kartı, tabanca, 29 mermi, banka dekontları, 2 altın ziynet eşyası, 275 bin 10 Lira, 20 bin 207 Dolar, 10 bin İran Riyali, 500 Makedonya Dinarı, 410 Rus Rublesi, 40 Hong Kong Doları ve bin 125 Irak Dinarı ele geçirildi.Şüphelilerin yasadışı sanal bahis üzerinden kazandıkları yüklü miktarda parayı arabalarında görüntüleyip sosyal medya üzerinden paylaştıkları da belirlendi.

DÖVİZ BÜROLARI VE KUYUMCULARLA BİRLİKTE HAREKET ETMİŞLER

Gözaltına alınan 22 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, sanal bahis çetesiyle birlikte hareket ettikleri düşünülen döviz büroları ve kuyumcular hakkında da işlem başlatıldı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Etiketler : Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Spor, Güncel

Paylaş
Yorumlar (1)
ADINIZI YAZIN:Bu bulunan paralar umarım devlet bu sefer Türk milleti ‘ne harcar suriyelilere değil
Cevap Yaz 0 2

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Spor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Spor
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı