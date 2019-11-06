Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON; DOLAPTAN 3 MİLYON LİRA ÇIKTI

İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON; DOLAPTAN 3 MİLYON LİRA ÇIKTI

İSTANBUL'da yasa dışı dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, lüks bir rezidansta yapılan aramalarda elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

06.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:32 İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON; DOLAPTAN 3 MİLYON LİRA ÇIKTI

 İSTANBUL'da yasa dışı dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, lüks bir rezidansta yapılan aramalarda elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı sanal bahis oynatan bir şebekeye yönelik 21 ilçede operasyon düzenlendi. 52 ayrı adrese düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler adreslerde yapılan aramalarda, suç olaylarında kullanılan çok sayıda dijital malzeme ile şüphelilere ait çok sayıda lüks araca da el koydu.

Yasa dışı bahis şebekesinin Küçükçekmece Halkalı'da merkez olarak kullandığı ve elebaşlarının saklandığı belirlenen lüks rezidanstaki daireye yapılan operasyonda ise elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi. Yıllık 50 milyon lira parayı yönettiği tespit edilen şebeke üyeleri, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki  işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Dolapta ele geçirilen paralar



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:56   Erdoğan-Trump görüşmesi
00:55   Su altında Atatürk Portresi yaptılar
00:54   'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı
00:53   3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti
00:52   'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
7.11.2019 00:57:14