İstanbul'da yasa dışı organ nakli yapan çete çökertildi

İSTANBUL'da yurtdışından getirilen hastalara yasa dışı böbrek nakli yapan bir çete çökertildi.

Bulgaristan polisinden İstanbul 'da özel bir hastanede sahte belgelerle organ nakli yaptırıldığına dair gelen bilgiler üzerine, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay hakkında çalışma başlatan polis, F.Ö.(55) isimli Türk bir kadının İstanbul'da ve Bulgaristan Sofya'da kliniği bulunan özel bir hastanede sigortalı olarak çalıştığını belirledi. F.Ö.'nün Bulgaristan'da bulunan kliniğe gelen ve organ nakli ihtiyacı olan Bulgaristan vatandaşlarını klinik vasıtasıyla ile aynı hastanenin İstanbul'daki organ nakli birimine yönlendirdiği tespit edildi. Organ nakline ihtiyacı olan kişilerin İstanbul'a yönlendirilmesinin ardından, hastaya daha önce tanımadığı ve bir bağı bulunmayan fakat organ nakli için kan grubu ve diğer şartları uygun olan bir verici bulunup sahte belgelerle alıcı ve vericileri bazen evli bir çift gibi, bazen de kardeş gibi gösteren belgeler hazırlanıyordu. Düzenlenen sahte evrakları hastaneye sunan F.Ö., alıcı ve vericileri akraba gibi göstererek hemen nakil yaptırmaya çalışıyor ve bu sayede sürecide hızlandırmış oluyordu.

Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 1 Şubat günü F.Ö. isimli kadının böbrek alıcısı olan erkek Bulgaristan vatandaşı K.L.D.(37) ile böbrek vericisi olan Bulgaristan vatandaşı kadın K.L.D.(41) isimli kişileri sahte belgelerle kardeş göstererek böbrek nakli yaptırmak için Bulgaristan'dan İstanbul'a getirdiğini tespit etti. Bu belirlemenin ardından operasyon başlatan polis F.Ö.'yü hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli F.Ö.'nün daha öncede 2 kez farklı kişileri akraba göstererek böbrek nakli yaptığı polis ekiplerince tespit edildi.

Hastane yetkililerinin, böbrek nakli için gelen kişilere ait belgeleri polisle paylaştığını öğrenen F.Ö. , operasyondan önce böbrek alıcısı olan K.L.D., böbrek vericisi olan K.L.D ile yanlarındaki T.G.P.(29), A.G.P.(31) ve A.S.M.(38) isimli kişileri hastaneden çıkararak kaçırdı. Böbrek alıcısı olan K.L.D. ile yanındaki T.G.P., A.G.P. ve A.S.M. isimli Bulgaristan vatandaşları Türkiye'den kaçmaya çalıştıkları sırada Kapıkule Sınır Kapısında yakalanırken, Bulgaristan vatandaşlarının kaçmasına aracılık eden F.Ö.'nün eşi M.Ö.(60) de kaçmaya çalışan kişilerle birlikte gözaltına alındı. Böbrek vericisi olan K.L.D'nin ise hastaneye vermiş olduğu kimlik bilgilerinin sahte olduğu belirlenirken, gerçek kimlik bilgilerindeki isminin Z.Y.I.(37) olduğu polis tarafından tespit edildi. Böbrek vericisi olan Z.Y.I'nın gerçek kimliği tespit edilmeden önce Türkiye'den çıkış yaptığı belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.Ö.'nün adresinde yapılan aramalarda 17 bin 130 euro ele geçirilirken, yakalanan kişilerin cep telefonlarına el koyuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, F.Ö.'nün organ nakli için Türkiye'ye getirdiği kişilerle hastanede ilgilendiği görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, F.Ö., T.G.P., A.G.P., A.S.M. ve M.Ö. isimli şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böbrek alıcı olan K.L.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul