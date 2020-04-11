İstanbul'da yasağın ardından meydanlar boş kaldı
İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından meydanların boşaldığı görüldü.
11.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:53
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Sultangazi'de de meydanlar boşaldı. Boş kalan Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı havandan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Sultangazi, Zonguldak, İstanbul, Güncel