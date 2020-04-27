Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İSTANBUL'DA YASAK KALKTI, ARAÇLAR YOLA ÇIKTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHADört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da araçlar yola çıktı.

27.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:45
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA
Dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da araçlar yola çıktı. Dört günlük yasakta İBB trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi sabahı saat 08.00 itibariyle yüzde 11'leri buldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde işe gidenler yola çıktı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yollar, yasağın kalkmasının ardından normale döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu pazartesi sabahı saat 08.00 itibariyle yüzde 11'lere kadar çıktı. İSTANBUL’DA YASAK KALKTI, ARAÇLAR YOLA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Haberler
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa’ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Dünya Sağlık Örgütü’nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Acun Ilıcalı, Aycan’ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci’nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi’nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesi tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Haberler››Güncel››İSTANBUL'DA YASAK KALKTI, ARAÇLAR YOLA ÇIKTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:48: Burhaniye Belediyesi'nden 1300 kişiye yardım paketi - Haber 12:48: Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:46: Karatay'da 18. madde imar uygulamaları sürüyor - Haber 12:46: Rektör Çamsarı: "Onları zor durumda bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz" - Haber 12:46: Bilim Kurulu Üyesi Çelik: İmmun plazma tedavisi sonuç veriyor - Haber 12:24: Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak - Haber 11:45: Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor - Haber 11:08: Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi - Ekonomi 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler 09:27: Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler