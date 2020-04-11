Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da yasak sonrası toplu taşıma seferleri seyrek şekilde yapılıyor

Haftasonu 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul'da toplu taşıma seferleri de durduruldu.

11.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:36
Haftasonu 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul 'da toplu taşıma seferleri de durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kapsam dışında olanlar için sabah ve akşam saatlerinde seyrek şekilde otobüs ve metrobüs seferleri düzenleyeceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın 48 saatlik sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından seferlerini sabah ve akşam saatlerinde azaltarak sürdürüyor. Bu kapsamda 445 İETT hattında sabah ve akşam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Metrobüs seferleri sabah 06.00-09.00 ve akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla yapılacak.
Yasağın ilk gününde işine gitmek zorunda olan çalışanlar, toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladı. Bahçelievler metobüs duraklarında sabah saatlerinde gelen vatandaşlar işe giderken toplu taşıma aracı kullandı.
"DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"
İşten dönen sağlık çalışanı Mustafa Şahin, çok yoğun çalıştıklarını ifade ederek, "Şu an nöbetim bitti eve dönüyorum. Devletimizden Allah razı olsun böyle imkanlar sağladıkları için bize bu zor günlerimizde teşekkür ediyoruz"
(Armağan Yılmaz/İHA) İstanbul’da yasak sonrası toplu taşıma seferleri seyrek şekilde yapılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Sabah, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da yasak sonrası toplu taşıma seferleri seyrek şekilde yapılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:00: Polisten "evde kal, selam dur" klibi - Haber 11:00: Tahliye bekleyen Libyalıların çoğu Türkiye, Mısır ve Tunus'ta - Haber 10:58: Diyarbakır güne sessiz başladı - Haber 10:58: Adıyaman'da ev yangını - Haber 10:58: Şanlıurfa'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 10:13: Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi - Haber 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin