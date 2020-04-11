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İstanbul'da yasak sonrası trafiğe çıkan araçlara denetim

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

11.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:16
İstanbul'da yasak sonrası trafiğe çıkan araçlara denetim
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul 'da yasak sonrası polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaparak, izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kararının uygulandığı ilk günde İstanbul'da caddeler, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü. Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. Aksaray'da Valide Sultan Camii önündeki kavşakta sosyal mesafeyi koruyarak uygulama yapan ekipler, maske ve eldiven takarak sürücülere kimlik, izin belgesi kontrolü yaptı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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