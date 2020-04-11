İstanbul'da yasak sonrası trafiğe çıkan araçlara denetim

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul 'da yasak sonrası polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaparak, izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Kadıköy 'deki denetimlerde yasağa uymayan ve 3 bin 182 ceza kesilen sürücü, "Cezayı yedik,moralim çok bozuldu" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kararının uygulandığı ilk günde İstanbul'da caddeler, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü. Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. Aksaray'da Valide Sultan Camii önündeki kavşakta sosyal mesafeyi koruyarak uygulama yapan ekipler, maske ve eldiven takarak sürücülere kimlik, izin belgesi kontrolü yaptı.

"CEZAYI YEDİK,MORALİM BOZUK"

Kadıköy'de de ekipler tarafından denetim yapıldı. Bostancı'da denetim yapan trafik polisler, araçları tek tek durdurdu. Denetimler sırasında durdurulan Ahmet Karakelle isimli sürücüye yasağa uymadığı gerekçesiyle 3 bin 182 ceza kesildi. Karakelle "İşyerimi kontrol etmek için evden çıkmıştım ama cezayı yedik. Moralim çok bozuk" dedi. Ekiplerin farklı noktalarda denetimleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul