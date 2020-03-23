Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol - Haberler

İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol Okmeydanı'nda kolonya uzattığı yaşlı adamı gasp eden zanlı serbest bırakıldı Okmeydanı'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın yanına yaklaştıktan sonra korona virüs salgınını bahane ederek "kolonya ister misin" diyerek...

23.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:32
İstanbul 'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol
Okmeydanı 'nda kolonya uzattığı yaşlı adamı gasp eden zanlı serbest bırakıldı
İSTANBUL - Okmeydanı'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın yanına yaklaştıktan sonra korona virüs salgınını bahane ederek "kolonya ister misin" diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palığın, bankaya girerek 2 bin 660 lira emekli maaşını çekmiş ve evine doğru yola koyulmuştu. Adam yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan bir şahıs, korona virüs salgınını bahane ederek yaşlı adama kolonya uzatmıştı. Bir süre daha adamı takip eden zanlı ardından darp ettiği yaşlı adamın cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen Reşit Y,Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Emniyette işlemleri tamamlanan ve "dolandırıcılık" ve "kötü muamele" gibi suçlardan emniyette kaydı zanlı Reşit Y., dün polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerin maske taktığı zanlı, sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul’da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol
Etiketler : Okmeydanı, İstanbul, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Onkoloji hastalarına ziyaretçi kabul etmeyin uyarısı - Haberler Koronavirüsün hızlı yayılmasıne sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Koronavirüsle mücadelede mümkünse her gün banyo yapılmalı - Haberler Evde kalmaktan sıkılan gençler sokağın ortasına masa kurup okey oynadılar - Haberler Tokyo 2020 Olimpiyatları Covid-19 nedeniyle ertelenebilir, resmi karar bekleniyor - Haberler Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi - Haberler Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı - Haberler Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti - Haberler Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı - Haberler Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor - Haberler "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Loading