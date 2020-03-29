Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı kamerada

İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı kamerada Beyoğlu'nda halk otobüsü şoförleri 64 yaşındaki adamı araca almadı Dünyayı saran korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa Çıkma Yasağı'nın" uygulanması nedeniyle Beyoğlu'nda halk otobüsüne...

29.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:01
İstanbul 'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı kamerada
Beyoğlu 'nda halk otobüsü şoförleri 64 yaşındaki adamı araca almadı
İSTANBUL - Dünyayı saran korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa Çıkma Yasağı'nın" uygulanması nedeniyle Beyoğlu'nda halk otobüsüne binmek isteyen 64 yaşındaki adamı şoförler araca almadı. Duruma sinirlenen yaşlı adam otobüs şoförüne tepki gösterdi.
Dünyayı saran korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından yaşlı vatandaşlar da halk otobüslerine de alınmıyor. Bu kapsamda 64 yaşındaki Vural Tilgin evine gitmek için Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki otobüs durağında beklemeye başladı.
"64 yaşındayım izin kağıdım var"
Bir süre sonra gelen otobüse binmek isteyen yaşlı adamı şoför almayarak kapıyı kapattı. Otobüs uzaklaşırken duruma sinirlenen adam ise kapısına vurarak "64 yaşındayım izin kağıdım var" diyerek tepki gösterdi. Bir süre daha durakta bekleyen adam herhangi bir otobüse binemeyince duraktan ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. İstanbul’da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı kamerada - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:45: Gaziantep hayalet kente döndü - Haberler 11:44: Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi - Haberler 11:44: AB'den Covid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı - Haberler 11:41: Bingöl Üniversitesi günlük 1 ton 250 kilo dezenfektan üretiyor - Haberler 11:40: Vefa Sosyal Destek Grubu Fatma teyzenin yardımına koştu - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 09:01: İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:11: Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Haberler 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok