İstanbul'da yaz etkinlikleri ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yaz akşamlarında İstanbulluların keyifli vakit geçirmeleri için Yenikapı ve Maltepe
sahillerinde bir dizi etkinlik hazırladı.
Bu kapsamda, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dinletilerinden Mehteran Birliği konserlerine, tiyatrodan kukla ve Hacivat - Karagöz gösterilerine kadar pek çok program İstanbulluların karşısında olacak.
Yenikapı Sahili'ndeki etkinlik alanında 13 Haziran'da Ömer Engin Özdeş, 14 Haziran'da Orhan Çakmak
, 15 Haziran'da Aysel Yakupoğlu, 21 Haziran'da Grup İmera ve 22 Haziran'da Ekin Uzunlar sahne alacak.
Maltepe Sahili'nde ise 13 Haziran'da Zekeriya Ünlü, 14 Haziran'da Erkam Aydar
, 15 Haziran'da Zeynep Başkan
, 21 Haziran'da Baha ve 22 Haziran'da İpek Açar müzikseverlerle buluşacak.
Çocuklar yarışma ve şarkılarla eğlenecek
Etkinlik alanlarına gelen çocuklar, animatör sunucuyla renkli zamanlar geçirecek, yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecek.
Geleneksel sanatlardan Kavuklu Kahve Oyunu, Karagöz-Hacivat, Maskotlarla Müzikal ve kukla gösterilerinin yanı sıra renkli tiyatro oyunları ve illüzyon gösterileriyle eğlencenin tadını çıkaracak.
Ayrıca minik ziyaretçiler de şişme ve oyun karakterleriyle çocuk parkında vakit geçirecek.
Geleneksel tatlar İstanbulluların beğenisine sunulacak
Etkinlik alanında kurulan çarşıda sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar birçok şeye rahatlıkla ulaşılabilecek.
Her gün saat 16.00'da açılacak çarşıda el sanatları ve geleneksel sanatlara ait pek çok ürün, usta ellerin canlı performanslarıyla etkinlik alanlarında kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Etkinlikler 22 Haziran'a kadar devam edecek.
Kaynak: AAistanbul büyükşehir belediyesi
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