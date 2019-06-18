18.06.2019 16:10
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İstanbul'da yaz spor okulları 1 Temmuz'da başlayacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 7-12 yaş arası çocuklara yönelik planlanan yaz spor okulları, 1 Temmuz'da faaliyete başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 7-12 yaş arası çocuklara yönelik planlanan yaz spor okulları, 1 Temmuz'da faaliyete başlayacak.
Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonda, Avrupa yakasında 8, Anadolu Yakası'nda 7 olmak üzere 15 tesiste 15 farklı branşın eğitimi verilecek.
Spor ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerde, bu yıl yaklaşık 5 bin çocuğun farklı spor branşları ile tanışması hedefleniyor. Yaz spor okulları, dörder hafta olmak üzere iki dönem şeklinde düzenlenecek. Okulların ilk dönemi 1-26 Temmuz, ikinci dönemi ise 29 Temmuz-29 Ağustos'ta yapılacak.
Spor okullarının ön kayıtları yarın başlayacak.
Kaynak: AA
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