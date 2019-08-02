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İstanbul'da "Yeditepe Huzur -13" denetimleri yapıldı -1 FATİH

İSTANBUL genelinde birçok farklı noktada "Yeditepe Huzur-13" denetimleri yapıldı.

02.08.2019 22:41 İstanbul'da
İSTANBUL genelinde birçok farklı noktada "Yeditepe Huzur-13" denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
İstanbul'un çeşitli noktalarında bu akşam eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimlerinin 13'üncüsü yapıldı. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve yunus polisleri katıldı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.
Beşiktaş ve Fatih'teki arama noktalarında da polis ekipleri, durdurdukları araçlarda arama yaparken, bazı kişileri üstlerini arayıp kimlik kontrolünden geçirdi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.


- İstanbul

Yeditepe, İstanbul, Polis, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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