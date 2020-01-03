Haberler » Güncel » İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor - Haber

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

03.01.2020 21:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:04 İstanbul'da
'da " " asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-1" uygulaması, 20.00'de başladı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.
Uygulama kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak aranıyor.
Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere, polis helikopteri de destek veriyor.
Uygulama 23.59'a kadar devam edecek.

İstanbul, Yeditepe, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:33   Mersin'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri - Kent protokolü gaziler ve şehit... - Haber
21:32   flash - Haber
21:32   flash - Haber
21:30   Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Haber
21:28   Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü - Haber
20:48   ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
3.01.2020 21:36:06