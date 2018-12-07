İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi

İstanbul
genelinde 'Yeditepe Huzur
' denetimi düzenlendi. Denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar durdurularak, arandı.
İstanbul'da 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik
Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı
Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.
20'ncisi yapılan denetimler kapsamında, Taksim
Meydanı ve Kadıköy
'de de arama noktaları kuruldu. Polis
ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu ve üst araması yaptı. Uygulama noktasından geçen şüpheli araçlar da durdurularak didik didik arandı. Çalışmalara uzman narkotik köpeği 'Alex' de katıldı. Bir polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.
Narkotik,Huzur,İstanbul,Yeditepe
07 Aralık 2018 Cuma 21:48