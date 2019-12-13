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İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Mustafa Bakırhan-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,DHAİstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor.

13.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:31İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Mustafa Bakırhan-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,DHA

genelinde " " denetimleri yapılıyor. Şehrin belirli noktalarında şüphe üzerine durdurulan otomobiller ve içinde bulunanlar, didik didik aranıyor. Denetimler saat 23.59'a kadar devam edecek.

İstanbul genelinde akşam saatlerinde eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri başladı. Denetimlere; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULANLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Şehrin belirli kısımlarında yapılan denetimlerde şüphe üzerine araçlar durduruluyor. Şüpheli görülen kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranıyor ve GBT sorgulaması yapılıyor. Ayrıca durdurulan otomobiller ekipler tarafından didik didik aranıyor. Öte yandan, denetimlere helikopterlerle havadan destek veriliyor.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE GÖREV ALIYOR

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde bulunan denetim noktasında narkotik köpeği "Alf", Fatih Millet Caddesi'nde "Şans" görev aldı. Denetimler saat 23.59'a kadar sürecek.

Görüntü Dökümü:

Denetim noktaları

Şüpheli araçların durdurulması

Yağmur altında üst araması

Polis ekiplerinin GBT sorgulaması

Narkotik köpeğinin otomobiller araması

Özel harekat polisleri

Helikopterle havadan destek verilmesi

Genel ve detay görüntüler



Mustafa Bakırhan, Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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