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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri

İSTANBUL genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor.

13.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:40İstanbul'da
İSTANBUL genelinde " " denetimleri yapılıyor. Şehrin belirli noktalarında şüphe üzerine durdurulan otomobiller ve içinde bulunanlar, didik didik aranıyor. Denetimler saat 23.59'a kadar devam edecek.

genelinde akşam saatlerinde eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri başladı. Denetimlere; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULANLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Şehrin belirli kısımlarında yapılan denetimlerde şüphe üzerine araçlar durduruluyor. Şüpheli görülen kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranıyor ve GBT sorgulaması yapılıyor. Ayrıca durdurulan otomobiller ekipler tarafından didik didik aranıyor. Öte yandan, denetimlere helikopterlerle havadan destek veriliyor.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE GÖREV ALIYOR

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde bulunan denetim noktasında narkotik köpeği "Alf", Fatih Millet Caddesi'nde "Şans" görev aldı. Denetimler saat 23.59'a kadar sürecek.


- İstanbul

Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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