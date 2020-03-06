İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri

İSTANBUL genelinde " Yeditepe Huzur " denetimleri yapılıyor. Şehrin belirli noktalarında şüphe üzerine durdurulan otomobiller ve içinde bulunanlar aranıyor.

İstanbul genelinde akşam saatlerinde eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri başladı. Denetimlere; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULANLAR TEK TEK ARANIYOR

Kentin belirli kısımlarında yapılan denetimlerde şüphe üzerine araçlar durduruluyor. Durdurulan kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranıp, GBT sorgulamaları yapılıyor. Ayrıca otomobillerde de ekipler tarafından aramalar yapılıyor. Denetimler saat 23.59'a kadar devam edecek.

- İstanbul