İstanbul'da "Yeditepe Huzur" Denetimleri Yapıldı

Kaynak: DHA

İSTANBUL'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Yeditepe Huzur" denetimleri, 39 ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı İlçe Emniyet, Özel Harekat Şube, Narkotik Şube, Trafik Denetleme Şube, Deniz Liman Şube müdürlükleri ekipleri ve polis helikopterinin katıldığı denetimlerde, hassas burunlu köpekler de görev aldı. Üsküdar'da bir araçta seyyar çakar bulan polisler, araç sürücüsüne işlem yaptı. Polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsüne ise istendiğinde gizlenebilen oynar plaka ile trafikte olduğu için cezai işlem uyguladı.Beşiktaş'taki denetimlerde durduran araçlarda aramalar yapılırken, içerisindekiler kimlik kontrolünden geçirildi. - İstanbul