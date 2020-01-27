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İstanbul'da yeni haftada hava yağışlı

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre bugün itibariyle yeni haftada yağışlı hava etkili olacak.

27.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:00İstanbul'da yeni haftada hava yağışlı
'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre bugün itibariyle yeni haftada yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen bölge genelinin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da Perşembe gününe kadar yağmurlu bir hava etkili olacak; Cuma günü ise yağmur yerini çok bulutlu bir havaya bırakacak.

Havanın yağışlı olması tahmin edilen İstanbul'da bugün havanın en düşük 8, en yüksek 13 derece; 28 Ocak Salı günü en düşük 8, en yüksek 11 derece; 29 Ocak Çarşamba günü en düşük 7, en yüksek 14, 30 Ocak Perşembe günü en düşük 5, en yüksek 9 derece, 31 Ocak Cuma günü ise en düşük 4, en yüksek 11 derece olması bekleniyor. - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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