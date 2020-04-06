İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak

Türkiye'de 649 kişinin ölümüne 30 binden fazla kişinin enfekte olmasına neden olan koronavirüsle ilgili İstanbul'da yeni tedbirler alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına göre marketler sabah 09:00 ile akşam 20:00 arasında hizmet verecek, taksilere 2 kişiden fazla binilmeyecek.

İŞTE ALINAN YENİ TEDBİRLER

Gece yarısından sonra İstanbul'da geçerli olacak tedbirler şöyle: Covid-19 izolasyon veya tedavi sürecinde karantina tedbirlerini ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak, ısrarcı olunması halinde kolluk kuvvetlerince karantinaya alınacak. Marketler gece yarısından itibaren 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm personellerin 24 saat üzerinden çalışmasına izin verilecek. Pazar yerlerinde mevcut tedbirlere ek önlemler getirildi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 30 bin 217'ye, can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1326 oldu.

Bugünkü test sayısı 21 bin 400, vaka sayısı 3 bin 148, iyileşen hasta sayısı 284, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.