İSTANBUL'DA 'YENİ NORMAL' DENETİMLERİ; 26 BİN 245 İŞLETME DENETLENDİ

İSTANBUL'da 'Yeni normal' denetimleri kapsamında 15-21 Haziran tarihleri arasında 26 bin 245 işletme denetlenirken, 179 iş yerine ceza kesildi.

22.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:17
İSTANBUL'da 'Yeni normal' denetimleri kapsamında 15-21 Haziran tarihleri arasında 26 bin 245 işletme denetlenirken, 179 iş yerine ceza kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'Yeni normal' denetimleri yapıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan denetimlere ilişkin bilgi paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında," İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'YENİ NORMAL' denetimleri kapsamında; 26.245 işletme denetlendi, 179 işyerine cezai işlem uygulandı. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadeleri yer aldı. İSTANBUL’DA ’YENİ NORMAL’ DENETİMLERİ; 26 BİN 245 İŞLETME DENETLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Haber

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