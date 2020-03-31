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İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe şehir hastanelerinin açılacağını belirterek, "Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor.

31.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:06
İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete girecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul 'da mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe şehir hastanelerinin açılacağını belirterek, "Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nin ilk etabını hizmete açtıklarını anımsattı.
Kartal Şehir Hastanesinin de daha önce hizmete girdiğini hatırlatan Koca, mesajında, "Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehir Hastanesi, İstanbul, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete girecek - Haberler
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