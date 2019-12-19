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İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları

YENİ yıla 12 gün kala İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor.

19.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:55 İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları
YENİ yıla 12 gün kala 'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor. İstanbul'un işlek caddelerinde ve meydanlarındaki ağaçlar ışıklandırıldı. Sokakları adeta lamba gibi aydınlatan ağaçlara zaman zaman ışıklandırılmış binalar eşlik etti. İstanbul'un en çok turist çeken noktalarından birisi olan İstiklal Caddesi, cadde boyu yeni yıl ışıklarıyla donatıldı. 'nda ise yeni yıl süslemelerinin adresi Nişantaşı Meydanı oldu. Vatandaşların, Nişantaşı Meydanı'nda ışıklar ve süslerle donatılmış yılbaşı ağaçları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

 


- İstanbul

Nişantaşı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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